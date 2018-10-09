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Tarkovskian — новое слово в английском языке
По инф. rosbalt.ru   
09 Октября 2018 г.
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Лексикографы включили более 100 слов и выражений, связанных с кино, в Оксфордский словарь английского языка.

Андрей Тарковский

Так, в словник вошли прилагательные, образованные от фамилий режиссеров: Стэнли Кубрика, Стивена Спилберга, Дэвида Линча, Квентина Тарантино, а также Андрея Тарковского.

Советского кинематографиста увековечили в слове Tarkovskian, что переводится «как в фильмах Тарковского», «в духе Тарковского».

По инф. rosbalt.ru

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