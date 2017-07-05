Тарифы на жилищно-коммунальные услуги с 1 июля выросли

С 1 июля в России выросли тарифы на жилищно-коммунальные услуги. В среднем по стране они поднялись на 4 процента. Для каждого региона определен свой предел. В Якутии власти могут поднять их на 6 процентов, а в Северной Осетии - всего на 2,5 процента, пишет "Российская газета".

Очередное повышение тарифов на ЖКХ

"В первом полугодии повышения не было совсем, а во втором, в июле, в среднем рост составит ниже уровня инфляции, и это самый низкий показатель за 5 лет", - прокомментировали "Российской газете" в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Для каждой из услуг тарифы повышаются неравномерно. И здесь тоже последнее слово за регионами. "Решение по каждому коммунальному ресурсу принимают региональные службы по тарифам, - объясняет исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева. - Они следят за тем, чтобы в совокупности рост платежей не превысил установленный правительством предел".

Тарифы за газ в среднем по стране прибавят 3 процента, за воду придется платить на 4,9 процента больше, на столько же подорожает тепло. Платежи по некоторым услугам регион теоретически может снизить, а за счет этого другие можно будет повысить больше установленного правительством предела, поясняет Светлана Разворотнева. Если вводится новая услуга или регион активно инвестирует в качество, он может поднять тарифы в платежках граждан выше установленных правительством лимитов.

Для этого необходимо получить согласие местных депутатов. Речь идет о тех случаях, когда в населенных пунктах появляется централизованное водоснабжение и водоотведение, которых до этого не было. В этом случае общая сумма в платежке, конечно, вырастет. К примеру, раньше люди вообще не платили за воду и канализацию, а теперь будут.

В случае если жители считают, что тариф завышен, можно обращаться в управляющую компанию и государственную жилищную инспекцию для проведения проверки корректности начислений.

Кроме того, можно направить обращение в Федеральную антимонопольную службу, как в орган, устанавливающий тарифы на жилищно-коммунальные услуги.

В минстрое отметили, что отрасль перешла на долгосрочное тарифное регулирование.

Тарифная формула устанавливается на срок не менее трех лет. Это дает населению понятную прогнозируемую динамику изменения тарифов. Так, и в 2014, и в 2015, и в 2016 году рост платы за жилищно-коммунальные услуги не превышал инфляции. На 2017-2018 годы планируемый рост составит около 4 процентов в год. "Ориентиры роста платежей есть на ближайшие три года, но сами тарифы утверждаются ежегодно", - поясняет Светлана Разворотнева.

Еще одна новация июля - в платежном документе для оплаты коммунальных услуг появятся двухмерные штрихкоды.

Они помогут быстрее и эффективнее производить оплату услуг. Кроме того, такие коды сократят расходы на проведение платежа, а следовательно, и общие траты граждан на жилищно-коммунальные услуги.

То, что резервы экономии скрыты в банковских комиссиях, недавно признала и Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Она обратила внимание на то, что некоторые российские граждане платят двойную банковскую комиссию при переводе средств за услуги ЖКХ. Одна из них уже включена в счет, другую берет банк. Теперь Федеральная антимонопольная служба планирует ввести прямой запрет на включение этой комиссии в расчет тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Кроме того на портале государственной информационной системы ЖКХ сегодня основная часть регионов должна выложить все данные о коммунальном хозяйстве, тарифах, о многоквартирных домах и управляющих организациях, которые их обслуживают.

В противном случае у жильцов есть право не платить до тех пор, пока в их личном кабинете на портале не будет выложена вся требуемая законом информация. Этот экономический стимул в минкомсвязи считают довольно эффективным.

В дальнейшем граждане смогут голосовать на общих собраниях по дому в ГИС ЖКХ и оценивать качество работы управляющей компании.

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