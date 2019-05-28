Тарантино всю жизнь искал "идеальную женщину". И ведь нашел!

Известный американский режиссёр Квентин Тарантино поделился с журналистами, почему не планировал жениться до 55 лет. По его словам, он хотел, чтобы его супругой была "идеальная женщина".

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"Я женился полгода назад. Моя жена сидит перед вами. Раньше жениться не планировал, но теперь понимаю, почему - я просто ждал идеальную женщину", - рассказал на Каннском фестивале режиссёр.



Напомним, что 27 марта 2019 года Тарантино исполнилось 56 лет. На Каннском фестивале он представил новую кинокартину, в которой снялись популярные голливудские актёры - Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт и Марго Робби. Отмечается, что Квентин Тарантино вернулся на Лазурный берег спустя 25 лет.

По инф. argumenti.ru

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