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Тарантино станет папой? Эта роль ему к лицу!
По инф. argumenti.ru   
24 Августа 2019 г.
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56-летний американский режиссер Квентин Тарантино и его жена Даниэла Пик впервые станут родителями. Об этом радостном событии на днях сообщили американские СМИ.

Тарантино станет папой? Эта роль ему к лицу!


"Даниэла и Квентин Тарантино очень рады сообщить о том, что они ожидают ребенка", - говорится в одной из заметок журнала "People". Каких-либо других подробностей (в том числе и о сроках) издание не приводит, передает.

Тарантино и Пик познакомились 10 лет назад в Израиле. После нескольких лет отношений пара решила расстаться, но затем режиссер и певица вновь начали встречаться. Их свадьба состоялась в ноябре 2018 года.

По инф. argumenti.ru

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