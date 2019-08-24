Тарантино станет папой? Эта роль ему к лицу!

56-летний американский режиссер Квентин Тарантино и его жена Даниэла Пик впервые станут родителями. Об этом радостном событии на днях сообщили американские СМИ.

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"Даниэла и Квентин Тарантино очень рады сообщить о том, что они ожидают ребенка", - говорится в одной из заметок журнала "People". Каких-либо других подробностей (в том числе и о сроках) издание не приводит, передает.



Тарантино и Пик познакомились 10 лет назад в Израиле. После нескольких лет отношений пара решила расстаться, но затем режиссер и певица вновь начали встречаться. Их свадьба состоялась в ноябре 2018 года.

По инф. argumenti.ru

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