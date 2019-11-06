Тальков-младший остался без концерта памяти отца: помешала «политика»?

В тульском городе Щекино не состоялся запланированный ранее концерт исполнителя Игоря Талькова-младшего, посвященный памяти его отца. Как сообщила тульская общественница, пресс-секретарь обкома КПРФ Вера Серебровская, выступление Талькова было заменено детским концертом. Напомним, что знаменитый певец Игорь Тальков был убит в октябре 1991 года прямо перед выступлением.

Концерт, посвященный памяти известного барда Игоря Талькова традиционно проходит на родине исполнителя 4 ноября, в день его рождения. В этом году выступление его сына было отменено.

«Летом у меня был концерт во дворце культуры Щекино, где я поддержал газету „Тульская правда“, в которой рассказывается настоящая правда о том, что происходит в регионе. Понятно, что я обозлил этим некоторых ребят, понятно каких. Тех самых, что сняли меня с выборов. В ДК сказали, что из-за моей политической деятельности они больше не хотят со мной связываться», — рассказал в своем видеообращении Тальков-младший.

Исполнитель уточнил, что это не первый случай, когда администрации дворцов культуры отказывают ему в предоставлении площадки для выступлений. Причиной являются злободневные, общественно значимые выступления Талькова-младшего. «Все ДК — это бюджетные учреждения», — отметил исполнитель.

Сам Игорь Тальков намеревался баллотироваться в Тульскую областную думу от КПРФ на выборах, состоявшихся 8 сентября, но был лишен регистрации.

По инф. rosbalt.ru

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