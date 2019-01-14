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Таксист долго искал своего клиента, чтобы вернуть забытый кошелек с деньгами (дело было в Тайланде)
По инф. rosbalt.ru   
14 Января 2019 г.
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В Таиланде таксист вернул туристу из Японии кошелек с крупной суммой. Кошелек мужчина забыл в машине, когда направлялся в центр Бангкока, сообщает Bangkok Post.

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Когда таксист обнаружил кошелек, он безуспешно попытался разыскать туриста на центральных улицах. Однако вернуть кошелек удалось только с помощью радиостанции. Мужчина рассказал о находке и лично принес кошелек после того, как владелец откликнулся.

В кошельке оказались деньги в японской и тайской валюте на сумму около $4800.

Японец поблагодарил таксиста и наградил 5000 бат.

По инф. rosbalt.ru

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