Так сколько все-таки леса в России за последние годы сгорело?

Данные Рослесхоза о лесных пожарах занижены в 57 раз, утверждает лесной отдел «Гринпис» на основании доклада «Об охране окружающей среды Российской Федерации в 2018 году», который был опубликован перед Новым годом на сайте Минэкологии.

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По данным ведомства, в 2018 году площадь лесных пожаров в РФ составляла 73 тыс. гектаров. При этом, согласно данным спутникового мониторинга Института космических исследований РАН, площадь погибших лесов составляет 4,18 млн гектаров.

В экологической организации утверждают, что спутниковые данные являются единственным «точным и объективным» источником информации и их погрешность невелика.

Кроме того, в «Гринписе» считают, что данные за 2019 год, по предварительным оценкам, могут превысить предыдущие показатели в 1,5 раза, но Рослесхоз и Минэкологии снова занизят показатели.

Лесные пожары - это настоящая беда. Выгорает лес, гибнут животные, задыхаются жители городов и деревень. И это ужасно, ведь в условиях стремительно меняющегося климата легкие планеты нам, наверное, еще пригодятся. Но сколько леса мы в реальности потеряли за последние годы и кому все-таки верить - экологическим активистам или чиновникам? Хочется последним, но сердце подсказывает, что правы первые. Ведь им незачем преувеличивать масштаб бедствия, а вот сотрудники Рослесхоза очень даже могут этим грешить и занижать показатели, чтобы не потерять насиженных рабочих мест, потому что плохо тушили. Другой момент - сделать наконец так, чтобы в каждом регионе тушили все возгорания, а не только крупные. Тогда можно будет спасти зеленые легкие страны. Вот только для тушения "всех-всех" лесных пожаров - потребуются деньги (это горючка для авто- и авиатранспорта, оборудование, зарплата людей...) и найдутся ли на это у властей деньги? Вопрос риторический... Да, когда-нибудь, возможно, речь и будет идти о сохранении каждого дерева на Земле, но пока, скорее всего, все останется так, как есть.



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По инф. rosbalt.ru

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