"Так не доставйтесь вы никому!" — сказала компания-перевозчик и отменила проездные льготы для пенсионеров

В Новокузнецке плата в маршрутках за проезд для пенсионеров по старости вырастет из-за того, что льгот стали требовать все получатели пенсий. У водителей и кондукторов не выдерживают нервы. Звучит некрасиво и как-то "по-жлобски" — но компанию-перевозчика можно попробовать понять... Ведь она предоставляет только те льготы на проезд, которые субсидируются властями! А простые люди не обязаны и, главное, не привыкли вникать во все эти хитросплетения - вот и отрываются, вымещая злобу на кондукторе...

С 1 марта для пенсионеров по старости действовала льгота на проезд в некоторых маршрутных такси, но из-за постоянных склок с другими льготниками с 11 апреля льгота будет отменена.

По словам директора ООО «Автолайн» Евгении Корюковой, после объявления о введении льготы для пенсионеров по старости на маршруты стали садиться все льготники подряд, например, пенсионеры по потере кормильца. Они показывают свои удостоверения и требуют сниженной стоимости проезда. Кондукторы и водители объясняют, что льгота действует только при предъявлении пенсионного удостоверения по старости, но люди зачастую реагируют неадекватно, начинают нецензурно оскорблять, сыпать проклятиями, угрозами.

Уставшие от скандалов кондукторы и водители начали массово писать заявления об увольнении. «Чтобы сохранить своих работников, свой коллектив, мы, повторюсь, вынуждены объявить об отмене льготы», — пояснила Евгения Корюкова.

Недовольные размером оплаты проезда новокузнечане не стесняются в выражениях, когда звонят на горячую линию компании-перевозчика и доходят даже до руководства.

В автобусах муниципальных автотранспортных предприятий льготы для пенсионеров, инвалидов, школьников и других категорий есть, но ходят они реже.

Корюкова отметила, что руководители транспортных предприятий хотят попросить главу региону инициировать внесение изменений в постановление администрации Кемеровской области, которое в данный момент не позволяет им претендовать на субсидии для введения полноценного льготного проезда.

По инф. rosbalt.ru

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