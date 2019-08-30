Так когда же началась Вторая мировая война? Половина россиян дает неправильный ответ...

Более половины опрошенных россиян не знают год начала Второй мировой войны, путая его с началом Великой Отечественной войны. Это показал опрос ВЦИОМ.

51% опрошенных уверены, что Вторая мировая началась в 1941 году. Еще 6% назвали другой вариант. Чаще с ответом ошибались россияне без высшего образования.

32% респондентов назвали верную дату — 1939 год. Из них 48% обладают высшим или неполным высшим образованием.

В качестве основной причины Второй мировой войны россияне называют борьбу за ресурсы и сферы мирового влияния (14% опрошенных). Почти столько же — 13% — уверены, что с помощью военных действий Германия стремилась расширить территорию и достичь мирового господства. Третья по популярности версия (ее придерживаются 10% опрошенных) — попытка Германии захватить Россию.

При этом большинство россиян правильно называют союзников и противников СССР во Второй мировой войне. Чаще других верно отвечают россияне в возрасте от 45 до 59 лет и старше 60 лет.

ВЦИОМ на протяжении 10 лет замеряют оценку вклада СССР в победу во Второй мировой войне. Большинство россиян считают, что вклад Советского Союза был основным или очень значительным (88% в 2009, по 84% в 2016 и 2019 годах). Следующими по значимости вклада в победу россияне называют США (29%) и Великобританию (25%).

Конечно, память о Великой отечественной - общая и самая страшная для всех граждан бывшего СССР, каждой семьи... Да и советская пропаганда и образование чуть-чуть, но смещали акценты в оценках событий середины прошлого века. Но, в общем, ни для национальной гордости, ни для патриотических чувств не наносит ущерба элементарная историческая объективность (и как раз хорошо, что люди старшего поколения ее в состоянии проявить!). Напомним некоторые наши публикации о событиях тех горьких (для всей Европы и мира!) лет:

По инф. rosbalt.ru

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