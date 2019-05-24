Так есть он или нет? Саратовские диабетики встревожены нехваткой инсулина в регионе

Жители Саратова сообщили о нехватке инсулина, местный Минздрав все опроверг. Это далеко не первое известие о трудностях с лекарствами в регионе, в сентябре прошлого года там скончалась 28-летняя жительница, следствие идет до сих пор. Не видят проблем с обеспечением россиян жизненно важными и дорогостоящими лекарствами и в Кремле. «Система работает стабильно», — утверждает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Изначально анонимное сообщение об очереди за инсулином появилось в группе «Типичный Саратов» в ВК.

«Саратов терпит бедствие. Сколько еще диабетиков умрет? Такое ощущение, что скоро нам понадобится гуманитарная помощь, как некоторым африканским странам…Вот так выглядит очередь в 1-й горбольнице за инсулином! Все потому, что его постоянно нет! Выдают в лучшем случае на одну неделю вместо месяца. Я уже три дня не могу получить, потому что его нет! Без него диабетику прожить невозможно», — возмущается автор поста.

К сообщению приложена фотография, на которой запечатлено около 40 человек, в основном люди пожилого возраста. Начальник пресс-службы местного минздрава Александр Колоколов заявил, что очередь никак не связана с обеспечением сахароснижающими препаратами. Министр здравоохранения региона Наталья Мазина поручила проверить сообщение жителя и направить в больницу комиссию, чтобы выяснить причину появления очереди.

«В Саратовской области сахароснижающие препараты есть. Если у кого-то возникают определенные проблемы, мы готовы с этими точечными проблемами разбираться», — подчеркнул Колоколов. По его словам, в поликлиническом отделении первой городской клинической больницы Саратова на этаже ведется ремонт в одном крыле, поэтому временно специалисты переведены в другое крыло, где и оказалась запечатлена «некая скученность людей, которые стоят на прием к офтальмологу, к неврологу, к инфекционисту, к эндокринологу и другим специалистам».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что в Саратове налажена «достаточно стабильная эффективно работающая система». «Мне ничего неизвестно о перебоях с инсулином. Минздрав не сигнализировал ни о каких чрезвычайных ситуациях в плане обеспечения дорогостоящими лекарствами. Мы обязательно справимся в Минздраве, но нам ничего об этом неизвестно», — сказал пресс-секретарь президента.

Между тем в сентябре 2018 года скончалась 28-летняя Ольга Богаева из Саратова. О последних месяцах жизни девушки рассказал ее отец Андрей Богаев.



«Мы раз в полтора месяца поначалу должны были выписывать лекарства. Хотя бы на месяц. Их не давали. Месяц не дают, полтора. Рецепт есть, а получить ничего не можем. А потом все хуже, хуже, хуже. Анализы-то такие, что эй-ей-ей, а лекарства-то не дают. В поликлинику приходишь, а заведующая в лицо тебе улыбается: да жалуйся куда хочешь».

По данному факту сейчас расследуется уголовное дело. Однако обвинения никому так и не предъявили. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев подписал постановление об отставке министра здравоохранения Саратовской области Владимира Шульдякова и назначил на его место Наталью Мазину. Комиссия Минздрава Саратовской области пришла к выводу, что Богаева, страдавшая диабетом, умерла не из-за недостатка в обеспечении лекарствами. По данным же прокуратуры, скончавшаяся саратовчанка ввиду болезни постоянно нуждалась в препаратах железа и «Эпоэтине» для предотвращения почечной недостаточности. В 2017 году лекарства девушке выдавали, однако с января по май 2018 года врачи поликлиники №20 в Волжском районе Саратова не выписывали их «из-за их отсутствия в аптечных учреждениях в необходимом количестве».

Областная прокуратура уже выносила министру Мазиной предостережения по факту отсутствия льготных жизненно важных препаратов для жителей области. Недавно только с помощью надзорного ведомства смогла получить лекарства пенсионерка из Саратова. В марте стало известно о жительнице региона Ларисе Казлаускас, которая три года судится с государством из-за положенных ей по закону препаратов от диабета.

В апреле 2019 года зампред правительства Валентина Гречушкина заверила, что в области проведены все необходимые конкурсы для обеспечения пациентов льготными лекарствами. Поставка препаратов, в том числе сахароснижающих, в достаточном объеме прошла во все районы. Если в настоящее время возникают какие-то вопросы с выдачей льготных лекарственных средств, отметила зампред, то «это отдельные случаи, и с каждым из них нужно разбираться конкретно».

Ранее в Саратове признали «иностранным агентом» и оштрафовали на 300 тысяч рублей региональную общественную организацию инвалидов, больных сахарным диабетом. Кроме того, на 50 тысяч рублей суд решил оштрафовать ее экс-руководителя Екатерину Рогаткину. В итоге новый руководитель организации заявила о ее самоликвидации.

Проблемы с инсулином также были зафиксированы в последнее время в Уфе и Кургане. Сегодня директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Министерства здравоохранения РФ Елена Максимкина заявила, что в России может появиться федеральное ведомство, которое будет определять потребности в закупках лекарственных препаратов.

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