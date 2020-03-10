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Так чем будет на новом месте заниматься Медведев?

По инф. polit.ru   
10 Марта 2020 г.
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Президент России Владимир Путин утвердил полномочия заместителя председателя Совета безопасности России — с середины января эту должность занимает бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Путин определил полномочия зампредседателя Совбеза. Медведев занимает эту должность с января

Совет безопасности России — конституционный совещательный орган, председателем которого является Владимир Путин. Ранее должности зампреда Совбеза не существовало. 16 января ее специально создали для Дмитрия Медведева. после ухода с поста премьер-министра России. Это произошло после того, как Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному Собранию, в котором предложил изменение Конституции.

  • В январе экс-премьер России кратко — буквально одним словом — описал свои ощущения от новой работы в Совете безопасности РФ. Как сообщает Telegram-канал Life Shot, на вопрос, как он себя чувствует на новом месте, Медведев ответил: «Отлично!».

Согласно указу заместитель председателя Совбеза назначается президентом и подчиняется ему. В полномочия Дмитрия Медведева входит взаимодействие с российскими и зарубежными госорганами, а также общественными и международными организациями. Также он будет контролировать исполнение поручений президента, информировать его по вопросам национальной безопасности, участвовать в выработке и реализации внешнеполитического курса России.

Дождемся ли мы того времени, когда и простые граждане будут получать достойные деньги? Вопрос риторический...

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