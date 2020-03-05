Так была ли все-таки катастрофа над Синаем терактом?

В отличие от российских следователей и официальных лиц Египта, чей президент Абдель Фаттах ас-Сиси еще четыре года назад публично заявил о преднамеренной атаке на пассажирский А321, судебная ветвь власти республики по-прежнему отказывается признавать терактом авиакатастрофу лайнера «Когалымавиа» над Синайским полуостровом осенью 2015 года.

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В материалах дела крушение российского самолета, унесшее жизни 224 человек, которые летели злополучным рейсом из Шарм-эш-Шейха в Петербург, по-прежнему значится как «авария». Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники, близкие к слушаниям в Апелляционном суде Каира, куда граждане РФ подали иски к египетскому правительству.

Издание отмечает, что суд отказался рассматривать конкретные иски граждан РФ, чьи родные погибли в катастрофе, под предлогом того, что их останки якобы не идентифицированы.

Кроме того, египетская фемида отвергает возможность претензий к правительству страны для получения значительных компенсаций. Пострадавшая сторона (речь идет о коллективной жалобе) обвиняет в халатности занимавшего в 2015-м пост премьера Шерифа Исмаила, а также глав местного МВД, министерств финансов и авиации. В свою очередь, судьи лишь косвенно признали «вмешательство третьих лиц» в трагические события на борту, куда злоумышленникам удалось пронести бомбу, сработавшую через несколько минут после взлета, однако при этом отказались возлагать на кабмин какую-либо ответственность за трагедию.

Напомним, что сразу после теракта (это официальная версия СКР и ФСБ) Москва приостановила авиасообщение с Египтом до тех пор, пока популярная у туристов страна не обеспечит безопасность авиаперевозок.

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