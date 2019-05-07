Таёжная трагедия: камчатского рыбака задрал медведь

На Камчатке расследуют гибель мужчины, тело которого было найдено в Усть-Большерецком районе. Предположительно, причиной его смерти стало нападение медведя, сообщает пресс-служба краевого СУ СК РФ.

Как сообщается, останки 51-летнего рыбака нашли его товарищи в районе между реками Утка и Митога недалеко от берега Охотского моря. По информации следствия, рыбаки стояли лагерем в этом месте. Один из них отошел примерно на 1 км от лагеря, чтобы поймать сотовый сигнал, и пропал.

Другие рыбаки отправились его искать. Сперва они обнаружили тушу медведя, которого, предположительно, застрелили проезжавшие мимо охотнники. Потом было найдено изувеченное тело рыбака, прикопанное снегом и дерном, как медведи прячут добычу.

Следователи направили останки на судебно-медицинское исследование. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По инф. rosbalt.ru

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