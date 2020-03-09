Связь между употреблением молочки и раком груди существует? Говорят, что да

Эксперты американского Университета здоровья Лома Линда заявили об опасности чрезмерного употребления молочных продуктов.

По данным портала MedicalXpress, в ходе исследования была выявлена четкая связь между включением молока в рацион и появлением рака груди у женщин.

За время наблюдений были зафиксированы 1057 случаев появления опухолей груди. При этом в своих анкетах заболевшие указывали пищевые предпочтения, что помогло проследить статистику.

Отмечается, что молоко в той или иной степени присутствовало в рационе 53 тыс. здоровых женщин, но те, кто ограничивал себя в употреблении молока, болели меньше. При этом не было замечено разницы между влиянием на здоровье обезжиренного и цельного молока.

Ученые отмечают, что на женский организм может оказывать влияние наличие в молоке половых гормонов.

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По инф. rosbalt.ru

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