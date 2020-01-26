Священник и экстрасенс — лучшая подмога российскому полицейскому?!

В Новосибирске священники регулярно проводят встречи с полицейскими. 21 января иерей Анатолий Альшевский рассказал сотрудникам батальона патрульно-постовой службы УМВД про «сатанинскую наледь» в их сердцах и «зломрачные последствия в душах», которые порождает их работа, следует из информации на сайте Новосибирской епархии.

Во время встреч священнослужители «раскрывают накопленные веками знания христиан о Создателе и Промысле Божьем» и помогают правоохранителям «применить полученные знания в жизни». Также им рассказывают про «важность участия в церковных таинствах как единственной возможности полноценного богообщения».

Чаще всего силовики спрашивают про исповедь, интересуются, можно ли не ходить в церковь, если не позволяет график работы и как сохранить доброе отношение к людям, которые нарушают закон.

«Та социальная среда, в которой ежедневно исполняют свой служебный долг сотрудники полиции, зачастую вносит в их сердца негативный налет. Грех окружающих не может не порождать зломрачные последствия в душах служителей закона. С этой сатанинской наледью можно справиться только Божьим прикосновением», − рассказал отец Анатолий.

20 января следователи из Красноярского края сообщили, что обращаются к экстрасенсам для раскрытия сложных преступлений.

«Когда традиционными методами не можем раскрыть преступление, мы применяем и нетрадиционные методы. Потому что все инструменты хороши для раскрытия преступления», − заявил глава управления криминалистики регионального главка Следственного комитета Артем Кротов.

В 2019 году в Красноярском крае сократилось количество убийств на 15%, изнасилований − на 46%.

Полицейские тоже люди и некоторые из них верят в разные высшие силы (имеют на это право). Да и действительно, доброе слово пастыря - может быть "психотерапией", которая мужикам может понадобиться, при их-то жесткой работе... Но ведь наличие земных и небесных, как сейчас говорят, «помогаторов», еще не доказано. Зачем же тогда смешивать все это с реальной работой? Не проще ли расширять свои профессиональные знания и приобретать полезные навыки и полагаться в раскрытии преступлений и правонарушений на себя? Ведь за уголовными и административными делами стоят люди и судьбы. А тут какой-то один неверный пас провидца, и жизнь человека может повернуться на все 180°...

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