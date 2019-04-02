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Своему управдому покажите новость: подтасовка голосов может и "уголовкой" обернуться
По инф. rosbalt.ru   
02 Апреля 2019 г.
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В Санкт-Петербурге в отношении управляющей организации ООО «УО «Профсервис» возбуждено уголовное дело. Как сообщили в прокуратуре Московского района, основанием стал факт фальсификации протокола общего собрания собственников помещений.

Своему управдому покажите новость: подтасовка голосов может и "уголовкой" обернуться

Специалисты ведомства обнаружили в приложении к протоколу подписи собственников под решениями по вопросам повестки дня общего собрания. Однако сами жильцы заявили, что участие в собрании не принимали, не голосовали и бюллетень голосования не подписывали.

Прокуратура района направила материалы проверки в следственные органы, в результате возбуждено уголовное дело по факту подделки официального документа.

По инф. rosbalt.ru

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