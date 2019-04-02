Своему управдому покажите новость: подтасовка голосов может и "уголовкой" обернуться

В Санкт-Петербурге в отношении управляющей организации ООО «УО «Профсервис» возбуждено уголовное дело. Как сообщили в прокуратуре Московского района, основанием стал факт фальсификации протокола общего собрания собственников помещений.

Еще новости ЖКХ

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Специалисты ведомства обнаружили в приложении к протоколу подписи собственников под решениями по вопросам повестки дня общего собрания. Однако сами жильцы заявили, что участие в собрании не принимали, не голосовали и бюллетень голосования не подписывали.

Прокуратура района направила материалы проверки в следственные органы, в результате возбуждено уголовное дело по факту подделки официального документа.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ