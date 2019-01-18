Свеженький глава Хакасии бодро начал раздавать немалые премии приближенным

Недавно избранный глава Республики Хакасия Валентин Коновалов выписал чиновникам, занимающим высокие должности в правительстве республики, крупные премии «за счет экономии по фонду оплаты труда», сообщают СМИ. Напомним, что главой республики молодой человек, выдвинутый коммунистами, стал практически случайно - этой осенью, на волне справедливых протестов против повышения пенсионного возраста, избиратели готовы были голосовать "за кого угодно, только не за представителей нынешней власти".

В частности, заместителю губернатора и руководителю постпредства республики в Москве Юлии Исмагиловой было выписано денежное вознаграждение на общую сумму более 1 млн рублей.

Кроме того, по данным издания, выплаты по 200—400 тыс. рублей получили еще два заместителя главы региона, глава республиканского Минфина, министр труда и занятости и еше 10 руководителей в региональных ведомствах. При этом большинство из них проработали на своих постах не более 1,5 месяца. Основанием для выплаты им премий называется «успешное выполнение отдельных заданий главы Хакасии».

При этом, как пишет Lenta.ru, замминистра финансов Хакасии Галина Спиридонова, рассказавшая об этих премиях, лишилась своего поста. По информации издания, чиновница возразила против начисления больших премий заместителям губернатора и министрам республики, после чего «замгубернатора отказался от плана назначить Спиридонову министром экономического развития и сместил ее с прежней должности».

В должность губернатора Хакасии 30-летний представитель КПРФ Валентин Коновалов вступил 15 ноября прошлого года. Во втором туре региональных выборов он оказался единственным кандидатом и набрал 57,57% голосов. Это стало следствием необдуманной политики центральных властей, грубо и невзирая на протесты населения протолкнувших через Госдуму повышение пенсионного возраста.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ