Светлый путь… в никуда?

Чуть меньше месяца прошло с последнего звонка, прозвучавшего для выпускников школ. Отзвучали прощальные речи, в которых учителя со слезами на глазах желали своим питомцам всяческих успехов и светлого пути в жизни, смолкли школьные вальсы, высохли слёзы расставания, сдан пресловутый ЕГЭ, и перед вчерашними школьниками встал главный в их уже почти взрослой жизни вопрос – куда пойти учиться?

Выбор велик и многотруден. К услугам 729 тысяч российских выпускников в этом году 1171 вуз. Это количество высших учебных заведений, оставшихся после основательной зачистки Министерством образования всяческих филиалов и частных учебных заведений, зачастую просто торговавших дипломами... Есть ещё и многочисленные техникумы, лицеи, производственно-технические училища. Словом, учись – не хочу! Но, собственно, речь не об этом. И даже не о качестве будущего образования, в том числе и высшего.

Конечно же, мечта каждого нормального выпускника – получить профессию, которая бы не только кормила всю жизнь, но и отвечала внутренним амбициям и потребностям молодого человека, вступающего в жизнь. Но вот незадача: когда школьники готовятся к поступлению, они плохо разбираются в рынке труда, а профориентации в нынешних школах нет, и подростки, по сути, не знают куда идти. Тем не менее многие продолжают верить, что высшее образование – это важный фундамент, и лучше сначала его получить, а потом уже думать, зачем оно и как его применить. Но чаще всё-таки идут за дипломом. И получают его в большинстве случаев ценой усидчивого изучения предметов, прохождения практики и т. д. А что делать потом с этим дипломом?

Вот недавно в нашей редакции проходили практику несколько студентов журфака. Хорошие ребята! Большинство уже обладают и лёгким пером, и умением думать и обобщать... Но на вопрос «А куда они пойдут работать?» смущённо пожимают плечами – не знают! Вряд ли сейчас есть СМИ, готовые принять новоиспечённых специалистов, не имеющих опыта...

А всё дело в том, что вуз пока не отвечает за трудоустройство и дальнейшую судьбу своих выпускников. Если бы в анализ эффективности деятельности вузов важнейшим пунктом входила работа выпускников по специальности, хотя бы на протяжении нескольких лет, то вузам пришлось бы отвечать и за качество преподавания, и за предоставление рабочих мест выпускникам по специальности. Конечно, тем, кто учился с целью работать, используя полученные знания на практике. Тогда наверняка администрации вузов и Министерство образования конкретного региона были бы жизненно заинтересованы в развитии той отрасли, для которой вуз готовит специалистов. И существовала бы обратная связь: вуз – производство – вуз. Но пока что вузы, сдаётся, занимаются только выколачиванием денег из абитуриентов и совершенно не заботятся о том, как будут использованы знания, которые его преподаватели в течение четырёх – пяти лет вкладывали в юные головы. И вот уже тысячи молодых специалистов с новенькими дипломами входят в светлую трудовую жизнь: экономисты и юристы, коих по наущению телевизионных сериалов наковали больше всего, становятся за прилавками супермаркетов, инженеры, кто покрепче, надевают форму охранников этих супермаркетов, педагоги – торгуют овощами и мануфактурой на рынках... В общем, почти все при деле. Только как же интересы государства? А те средства, которые оно тратит на содержание и развитие вузов? Для чего всё это? Для имитации работы чиновников, для создания видимости поголовного высшего образования или кормушка для отдельных лиц? Создаётся стойкое убеждение, что правительство никак не заинтересовано в реальном развитии отечественного производства, наполнении его квалифицированными кадрами! А если это не так, то почему у нас промышленность и экономика живут отдельной жизнью от образования? Неужели так трудно организовать мониторинг рабочих мест в стране, чтобы хотя бы приблизительно знать, сколько нужно юристов-экономистов, сколько педагогов, медиков, инженеров, и готовить именно такое количество специалистов?! Только, похоже, наше правительство озабочено совсем другими проблемами: количеством проданной за рубеж нефти и газа, ну и, конечно, новыми системами вооружений! Не спорю, это тоже надо. Вот только почему-то доходы от этих производств оседают в частных карманах, проходят мимо пенсионеров и рядовых жителей страны, не согретых газовыми и нефтяными трубами. Но это так, к слову...

А ведь опыт распределения выпускников вузов был в сравнительно недалёком прошлом! И хотя, как известно, в прошлое вернуться нельзя, но думается, взять из него положительный опыт необходимо!

Сейчас, правда, поговаривают, что во властных и законодательных структурах начинают осознавать парадоксальность ситуации. В отдельных регионах и отраслях даже начинают считать, сколько специалистов необходимо, но до системной работы в организации связи между вузами и производством ещё очень далеко. Так что ближайший выпуск молодых специалистов с высшим образованием, скорее всего, пополнит ряды менеджеров по продажам...

Вот такой светлый путь...

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