Свердловский онкодиспансер: врачей «от бога» потеряли, дальше что делать будем?

Из свердловского областного онкодиспансера уволились сразу несколько врачей с мировым именем. Ранее сотрудники медучреждения писали открытое письмо о том, что их пациенты остались без бесплатных лекарств.

В конце прошлой недели заявление об увольнении по собственному желанию написали три ключевых сотрудника больницы: заведующий центром амбулаторной химиотерапии Владислав Петкау, руководитель химиотерапевтической службы Наталья Страхова и заведующая отделением противоопухолевой лекарственной терапии Ирина Булавина. Они не стали называть причины своего ухода.

Пациенты онкодиспансера называют уволившихся «врачами от бога». Руководство медучреждения увольнение медиков не комментируют.

Кроме того, в конце прошлой недели из онкодиспансера уволился заведующий эндоскопическим отделением, врач-эндоскопист Андрей Швыдкий. До этого стены больницы по собственному желанию покинули заместитель главврача по лучевой диагностике Евгений Гребенев, заведующий гинекологическим отделением Валерий Барышников, заведующий проктологическим отделением Александр Башинджагян и другие. По словам большинства врачей, к увольнению привели профессиональные разногласия с новой администрацией. Врач, скорее всего, уйдут в частную медицину.

Ранее в онкодиспансере уже был скандал. Весной сотрудники написали открытое письмо. Они сообщили, что их пациенты остались без необходимых бесплатных лекарств, а в скором времени могут лишиться также технологической помощи. Тогда руководство медучреждения заявило, что информация в письме не соответствует действительности.

О проблемах провинциального здравоохранения мы пишем часто. Увы, людям в белых халатах - есть от чего бежать и искать лучшей доли.А вот что можно почитать по теме:



По инф. rosbalt.ru

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