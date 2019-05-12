Сверхбогачи Британии — кто они? На 30% — российские олигархи...

Десятку богатейших людей Британии в рейтинге газеты The Sunday Times замкнули трое российских олигархов. Таким образом, наглядно видно: богатейшие люди страны считают для себя правильным хранить деньги в более безопасном месте, которое официально считается "геополитическим противником".

«Старожилы» рейтинга Алишер Усманов ($14,73 млрд) и Роман Абрамович ($14,58 млрд) расположились на восьмой и девятой строчке, соответственно.

Основатель «Альфа-группы» Михаил Фридман впервые стал фигурантом списка и стартовал сразу с десятого места с состоянием $14,1 млрд.

При этом Усманов сохранил прошлогодний результат, а Абрамович поднялся с 13-го места, увеличив сумму нажитого на два миллиарда (с $12,64 млрд в 2018 году).

Возглавили список индийские предприниматели и владельцы компании Hinduja Group Шри и Гопи Хиндуя ($28,5 млрд), сместив лидера 2018 года Джима Рэтклиффа (глава нефтехимической компании Ineos) на третье место ($23,58 млрд).

Стоит напомнить, что с точки зрения "геополитики" Россия находится в весьма напряженных отношениях с Великобританией. А также, что даже по официальным данным, в России насчитывается 19 миллионов человек откровенных бедняков. А также, что в самой России 3% богатейших граждан принадлежит 89% всех финансовых активов в стране.

Естественно, все эти шокирующие данные можно трактовать как призыв к "раскулачиванию" и реанимации лозунга "грабь награбленное". Но ни к чему хорошему это не приведет. Гораздо важнее понять, что в стране создана крайне несправедливая экономическая система распределения доходов — а отчественная "элита" по уровню двоемыслия и лицемерия давно обогнала времена "брежневского застоя". И думать, как без революций и чрезвычайщины начать оборачивать страну лицом к здравому смыслу.

...Ну смеются же над нами, право слово!

По инф. rosbalt.ru

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