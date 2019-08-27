Супруги Дибровы попали в ДТП

Накануне Дмитрий и Полина Дибровы попали в аварию, катаясь на мотоцикле. Об этом супруга известного ведущего рассказала в своем Инстаграме. Поклонники встревожены.

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- Вчера врезались в Дерево. Или оно в нас. Всегда безумно любила экстрим и активные действия, после третьего ребенка как отрезало, - отметила Полина в подписи к снимкам с мужем, где они запечатлены в экипировке для байка.

По ее словам, став мамой в третий раз, она стала бояться высоты и скорости. Фолловеры не на шутку разволновались сообщением о ДТП. Однако, похоже, что с супружеской парой все в полном порядке - на фото чета Дибровых улыбается.

По инф. argumenti.ru

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