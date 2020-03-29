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Супруга заболевшего Игоря Николаева попросила «оставить его в покое»
По инф. rosbalt.ru   
29 Марта 2020 г.
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Молодая жена композитора Игоря Николаева Юлия Проскурякова прокомментировала данные СМИ о том, что её муж оказался в больнице с подозрением на коронавирус.

Супруга заболевшего Игоря Николаева попросила «оставить его в покое»


Она призвала журналистов оставить её семью в покое и дать возможность Николаеву отдохнуть. Проскурякова в своем Instagram также отметила, что до получения результатов теста на коронавирус никакой информации ни она, ни её семья давать не будет.

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Дорогие друзья, коллеги и очень неравнодушные СМИ! Пожалуйста, успокойтесь! Перестаньте нам названивать и написывать, дайте возможность отдохнуть, сосредоточиться и всё узнать! Если вы действительно так переживаете, просто подождите и не дёргайте нас! Отвечать каждому переживающему, а вас ооочень много, сейчас нет сил и времени и наше внимание сосредоточено на здоровье! Умоляю! Проявите такт и дайте нам возможность выдохнуть и вздохнуть! Не названивайте Игорю, пожалуйста, ему сейчас нужно отдыхать и не нервничать и ждать результатов анализа! До официального диагноза мы никакой информации никому давать не будем, ни я , ни наш директор никто из нашей семьи! Спасибо за понимание! Берегите себя! с @igor_nikolaev_music

Публикация от Юлия Проскурякова (@uliaveronika)

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Николаев обратился к врачам после того, как почувствовал себя плохо, и у него сильно поднялась температура. Известно, что врачи выявили у артиста пневмонию.

По инф. rosbalt.ru

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