Супруга заболевшего Игоря Николаева попросила «оставить его в покое»

Молодая жена композитора Игоря Николаева Юлия Проскурякова прокомментировала данные СМИ о том, что её муж оказался в больнице с подозрением на коронавирус.

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Она призвала журналистов оставить её семью в покое и дать возможность Николаеву отдохнуть. Проскурякова в своем Instagram также отметила, что до получения результатов теста на коронавирус никакой информации ни она, ни её семья давать не будет.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Николаев обратился к врачам после того, как почувствовал себя плохо, и у него сильно поднялась температура. Известно, что врачи выявили у артиста пневмонию.

По инф. rosbalt.ru

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