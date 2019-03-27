Судя по опросу, граждане России стали чаще ходить "по театрам"

Россияне стали в последние годы чаще ходить в театры: согласно опросу ВЦИОМ, с 2008 года эта доля возросла на 20% — с 28% до 48%. При этом чаще других категорий граждан в театры ходят 45-59-летние люди (53%), респонденты с высшим образованием (67%), жители двух столиц — Москвы и Петербурга и городов-миллионников (по 71%).

В целом за 10 лет снизилась с 70% до 52% доля взрослых россиян, не посещающих театры. 34% опрошенных признались, что практически не ходят в театры (снижение на 12 п. п. с 2008 года), а 18% сказали, что вообще никогда не ходили в театр.

Любимым современным театром 12% опрошенных назвали Большой театр (12%). На втором месте «Современник» (6%) и Мариинский театр (4%). По 3% голосов получили Ленком, Малый театр, МХАТ, Театр на Таганке, Театр сатиры (по 3%), по 2% — Театр им. Е.Б. Вахтангова, Московский театр Олега Табакова и Театр юного зрителя (по 2%).

Самой запоминающейся постановкой опрошенные назвали балет «Щелкунчик» (6%), за ним — балет «Лебединое озеро» (5%), замыкает первую тройку спектакль «Мастер и Маргарита» (3%). По 2% получили «Ромео и Джульетта», «Юнона и Авось» и различные концерты (по 2%).

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Опрос ВЦИОМ проводился ко Дню театра, который отмечается сегодня. Другие новости культуры на сайте для пожилых - по ссылке.

По инф. rosbalt.ru

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