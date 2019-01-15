Судьба Южных Курил и мира с Японией прояснится, вероятно, 22 января

Встреча российского лидера Владимира Путина и японского премьера Синдзо Абэ пройдет 22 января. Об этом заявил глава японского МИД Таро Коно, сообщает агентство Kyodo.

14 января в Москве прошел первый раунд переговоров главы МИД РФ Сергея Лаврова и японского коллеги Таро Коно по мирному договору между Россией и Японией. По итогам встречи Лавров заявил, что суверенитет России над Курильскими островами не обсуждается. Лавров напомнил, что позиции двух стран изначально были «диаметрально противоположными». Он добавил, что Москва и Токио подтвердили готовность работать на основе декларации 1956 года, «что означает прежде всего непреложность самого первого шага — признание Японией итогов Второй мировой войны в полном объеме, включая суверенитет России над всеми островам южнокурильской гряды». Также страны договорились разработать проекты о совместной хозяйственной деятельности на Курилах.

Напомним, спорный вопрос о так называемых "северных территориях" уже много лет препятствует заключению мирного договора между Россией и Японией. А недавно депутаты Госдумы, не желающие терять патриотического имиджа в стороне от процесса, внесли законопроект о недопустимости "отторжения Курил от РФ".

По инф. rosbalt.ru

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