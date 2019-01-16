Судьба двух маленьких брошенных московских девочек проясняется

Малоимущую семью, проживающую в квартире на юго-востоке Москвы, где двух маленьких девочек нашли в состоянии истощения, возьмут под ежедневный патронаж.

По словам уполномоченного по правам ребенка в Москве Евгения Бунимовича, матери, бросившей двух своих детей одних в квартире, вернут их, но после реабилитации.

Бунимович отметил, что обнаруженные в квартире дети сейчас проходят лечение. Потом их ждет приют. «Планируется, что впоследствии ей вернут детей, и мы надеемся, что это получится, но это зависит от нее тоже», — пояснил Бунимович ТАСС.

Ранее сообщалось о визите полицейских в квартиру жилого дома, расположенного на 1-й Вольской улице, из которой был слышен детский плач. Вскрыв дверь, стражи порядка обнаружили в квартире двух девочек в возрасте 1,5 и 5 лет.

Матерью детей оказалась 26-летняя москвичка. Сообщалось, что она вышла из дома по делам с двумя другими детьми. По факту произошедшего женщину привлекли к административной ответственности.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ