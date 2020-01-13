Суд определил виновника прошлогодней катастрофы SSJ-100 в «Шереметьево»

Крушение самолета SSJ-100 в столичном аэропорту «Шереметьево» в мае 2019 года произошло из-за действий командира экипажа Дениса Евдокимова.

По словам зампредседателя Следственного комитета РФ Игоря Краснова, сообщает «Коммерсант», Денис Евдокимов допустил фатальную ошибку, создав «разрушающую перегрузку», превышавшую эксплуатационные ограничения самолета.

Как отметил представитель СК РФ, следствие показало, что самолет здесь «точно ни при чем», уточняя, что подобные посадки не предусмотрены ни для SSJ, ни для Boeing, ни для Airbus.

К настоящему моменту Евдокимова обвинили по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности гибель людей.

Напомним, что 5 мая 2019 года самолет SSJ-100 Москва — Мурманск сразу после взлета был вынужден вернуться в «Шереметьево» из-за проблем со связью и бортовой автоматикой. При посадке лайнер загорелся. Погиб 41 человек.

Мы несколько раз писали об этом происшествии, потрясшем страну:

По инф. rosbalt.ru

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