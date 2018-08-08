Суд обязал управляющую компанию заплатить за побитую деревом машину

Усольский городской суд обязал управляющую компанию «Ты выбрал качество» возместить горожанке более 70 тысяч рублей расходов на ремонт автомобиля, на который во время грозы упало дерево.

Как сообщает пресс-служба суда, 30 июля 2016 года женщина припарковала свой автомобиль на обочине дороги напротив подъезда. На улице в это время шел небольшой дождь, сверкали молнии. Ветра в тот день не было. Она зашла в квартиру, и через десять минут услышала сначала гром, а затем грохот от падения чего-то тяжелого. Женщина вышла на балкон и увидела, что на крыше ее автомобиля лежит дерево. Сразу позвонила в полицию и в управляющую компанию. Правоохранители зафиксировали повреждения автомобиля, а представитель управляющей компании не приехал.

1 августа 2016 года, в день осмотра автомашины экспертом, представитель управляющей компании от подписания акта осмотра автомобиля отказался. Сослался, что на момент осмотра автомашина стояла во дворе, дерева на автомобиле не было, на фотографиях, представленных истцом, дерева также нет, есть вмятина на автомобиле неизвестного происхождения.

В судебном заседании представитель ответчика – горадминистрации – иск не признал. Пояснил, что мэрия Усолья не является лицом, ответственным за содержание и благоустройство придомовых территорий. В настоящее время многоквартирный жилой дом, возле которого произошло повреждение автомобиля, находится в управлении ООО «УК «Ты выбрал качество» и именно она несет ответственность за содержание общедомового имущества и придомовой территории.

Между тем, согласно гражданскому законодательству, ответственность за причинение вреда возлагается на лицо, причинившее вред, если оно не докажет отсутствие своей вины. Правила же благоустройства Усолья-Сибирского, действовавшие в момент происшествия, предписывали убирать территорию города, в том числе уничтожать сухие деревья и кусты, управляющими компаниями. Таким образом, суд пришел к выводу о вине компании в произошедшем.

ООО УК «Ты выбрал качество» обязали возместить истцу затраты на ремонт машины в сумме 73 тысячи 400 рублей – эта сумма была подтверждена экспертным заключением, представленным пострадавшей стороной. С учетом расходов на экспертизу и оплату юридических услуг и госпошлины итоговая сумма, которую взыщут с компании, превысила 87 тысяч рублей.

По инф. Телеинформа

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