Суд: грабители проникали в квартиры питерских пенсионеров под видом "газовой службы"

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к различным срокам лишения свободы четверых участников преступной группы, которая за три с лишним месяца ограбила почти 30 пенсионеров, сообщила в среду объединенная пресс-служба судов города.

В банду входили местные жители Владимир Буркевич, Руслан Ереповский, Николай Садкеев и Рустам Зубков. В 2015 году они и не менее трех неустановленных лиц, желая быстрого и стабильного обогащения, объединились в организованную преступную группу.

Соучастники выезжали на специально приобретенных для совершения преступлений автомобилях в различные районы города, где обходили квартиры под видом сотрудников газовой службы. Найдя жертву, один из преступников проходил в квартиру, постаравшись оставить входную дверь открытой. Затем туда проникали остальные соучастники и грабили пенсионера.

ОПГ действовала длительное время, с декабря 2015 по февраль 2016 года. За этот период фигуранты совершили 29 преступлений, похитили имущества на 7 млн рублей.

Буркевич и Зубков вину признали частично. Садкеев и Ереповский не признали.

Суд назначил наказание: Буркевичу на 10 лет в колонии особого режима, Ереповскому и Садкееву — 9 лет строгого режима, Зубкову в виде лишения свободы сроком на 8 лет в колонии строгого режима.

По инф. rosbalt.ru

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