Страсти вокруг мусора

Наболевший вопрос строительства заводов по переработке отходов в Подмосковье обсудили на заседании Общественной палаты России.

Что делать с отходами, если ни в столице, ни в Подмосковье жители не хотят иметь у себя под боком ни мусорных полигонов, ни заводов по переработке? Возможен ли компромисс в этом вопросе между населением и властью, обсудили в Общественной палате РФ. Президиум собрался представительный: замглавы департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Евгения Семутникова, министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган, заместитель полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе Вадим Потомский. Вела слушания председатель комиссии ОП РФ по экологии и охране окружающей среды Альбина Дударева. В зале собрались экологи и активисты из числа жителей региона. Больше 60 человек собирались выступить, но в официальной части слово дали лишь одному. Остальным времени не хватило, поэтому вопросы и комментарии люди выкрикивали прямо из зала.

Многие из собравшихся написали чиновникам не один десяток писем. Однако, как оказалось, вопросы остались. Например, почему, когда восток региона задыхался от вони, источником которой впоследствии назвали полигон в Кучино, Мосэкомониторинг не работал. Между тем, как отметила замглавы департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Евгения Семутникова, не работал только сайт. Все 57 станций, которые круглосуточно непрерывно в автоматическом режиме делают замеры содержания вредных веществ в окружающей среде, работали. Ни одна из них не вышла из строя.

«Эти станции размещаются веером вокруг всех крупных предприятий. Система мгновенно реагирует практически на все негативные выбросы», — отметила чиновник. Более того, в начале этого года по просьбе правительства Московской области станций экомониторинга поставили вокруг полигона Кучино.

База данных — по сути, автоматизированный информационный ресурс, который принимает, хранит данные экомониторинга и передает их надзорным органам (МЧС, Роспотребнадзор) — тоже были в строю.

Не работал только сайт. Его решили обновить вместе с серверами. Предыдущие закупили в начале 2000-х годов, и они уже не тянули нагрузки. «В прошлом году мы начали переносить базу на более мощные серверы, и параллельно стали менять функционал сайта», — пояснила Семутникова.

По словам замглавы ведомства, в том, что сайт Мосэкомониторинга не работает, нет нарушения закона. «Посмотрите на другие субъекты. Там информация об экологической ситуации вообще не предоставляется. Москвичи привыкли видеть информацию в реальном времени. Но это гораздо больше, чем требуется по закону. Московское законодательство предписывает три раза в сутки актуализировать информацию об экологический ситуации пресс-релизами, и мы это делаем, несмотря на модернизацию сайта», — отметила чиновник.

«В прессе встречаются сообщения о том, что московские власти якобы скрывают информацию об экологической обстановке, поэтому сайт и закрыли. Я напомню, что система работает с 1995 года. Все эти годы она была единственным источником информации. Она всегда звучала вслух, и всегда становилась основанием для того, чтобы принять меры. МНПЗ благодаря этому в 2011 году начал программу реконструкции, и сейчас проблемы с его выбросами нет. Московские очистные сооружения тоже разработали программы модернизации. Сейчас у Курьяновских очистных сооружений проблем вообще нет, у Люберецких превышение снижено в два раза, хотя реконструкция не закончена. Мы ничего не утаиваем, вся информация доступна уполномоченным органам. В конце февраля мы гарантированно запускаем сайт с функционалом, который был раньше, и даже больше», — заверила Семутникова.

По ее словам, на обновленном сайте в том числе можно будет пожаловаться на неприятные запахи. Эта информация поможет специалистам в анализе ситуации.

«Как вы прокомментируете тот факт, что во время заседания рабочей группы по Кучино, когда мы попросили раскрыть данные по городу Реутов, по Балашихе, нам ответили, что эти данные приходят с пометкой „для служебного пользования“, поэтому официальные лица не могут их раскрыть. Почему такая секретность?» — продолжали спрашивать из зала.

«Очень лестно, что вопросы об экологии Московской области вы задаете московскому департаменту. Мы поставили три станции экомониторинга на территории Московской области. У подмосковных властей есть эти данные, задавайте свои вопросы по адресу», — парировала чиновник.

С вопросов о кучинской свалке переключились на Мусоросжигательный завод № 4.

«Понятно, что ситуация с запахами на востоке Москвы нестандартная. Самая восточная станция экомониторинга в Москве — Кожухово. Дальше через два километра незастроенной территории сразу идет Кучино, вокруг которого находится еще три станции. Под лупой надзорных органов были все предприятия, которые расположены в этой зоне. Все эпизоды, связанные с появлением неприятных запахов, отмечены ростом индикаторов по сероводороду. От мусоросжигательных заводов выбросов сероводорода не бывает», — заключила Семутникова.

После того, как речь зашла о сероводороде, зал загудел еще громче. «Почему нам постоянно навязывают сероводород? Мы говорим не о сероводороде, мы говорим о гари — диоксинах. Они не пахнут, и норм на выбросы диоксинов вообще нет. Но они куда опаснее» — звучали претензии с мест.

Замглавы ведомства ответила и на этот вопрос. «Впервые проблему выбросов диоксинов мы два года назад обсуждали на площадке Мосгордумы вместе с инициативной группой района Кожухово. Мы провели отборы проб воздуха вокруг МСЗ-4. Это были очень дорогие анализы, работы стоили около 2 млн рублей. И никаких превышений мы тогда не нашли», — отметила чиновник.

Сейчас, по словам Семутниковой, в городе разработали более дешевую методику отбора проб на диоксины. «Со следующего года мы будем на постоянной основе мониторить показатели диоксинов в воздухе», — подчеркнула она.

«Московская область — самая грязная. Есть ли у нас хоть какой-то мониторинг?» — справедливо интересовались сидящие в зале уже у подмосковных чиновников.

Министр экологии Московской области Александр Коган нашел вопрос правомерным. По его словам, собственную систему эконониторинга в Подмосковье уже разрабатывают.

«В этом году мы начнем строить систему экомониторинга. Будем устанавливать посты во всех крупных промышленных городах Московской области, и в течение трех лет построим станции экомониторинга по всей территории Московской области — такая задача поставлена», — подчеркнул Коган.

Чиновник отметил, что в настоящий момент в Балашихе уже установлено четыре станции. «Сейчас идет их промышленная эксплуатация. В течение недели мы планируем вывести на сайт Балашихи данные с этих станций о содержании в воздухе 14 загрязняющих веществ», — заявил он.

На этом вопросы к главе экологического ведомства не закончились. От Московской области дали выступить только председателю рабочей группы по отходам экспертного совета Минэкологии МО Андрею Пешкову. Его устами жители региона требовали «остановить реализацию приоритетного проекта „Чистая страна“ в части строительства мусоросжигательных заводов. Признать программу Минэнерго „Энергия из отходов“, приоритетный проект „Чистая страна“, территориальные схемы обращения с отходами Московской области и Москвы не отвечающими интересам населения и природоохранного законодательства. Провести комплексную экспертизу состояния и вариантов развития отрасли переработки отходов с участием независимых экспертов». Рекультивировать старые свалки, поэтапно запретить захоронение отходов, которые могут быть переработаны. Отказаться от сжигания мусора, потому что это приводит к загрязнению воздуха диоксинами. Обеспечить возвращение в хозяйственный оборот вторичных ресурсов.

В то же время Пешков подчеркнул, что чиновники из Минэкологии Московской области при формировании территориальной схемы обращения с отходами уже заложили принцип постепенного перехода к сортировке и переработке мусора.

В свою очередь министр экологии МО добавил, что в Подмосковье проработана логистика, установлены все пункты сортировки и перегрузки отходов в каждом городе. «Мы на 10 лет расписали динамику развития инфраструктуры переработки отходов», — отметил он.

По словам чиновника, всего в Московской области будет построено 11 мусороперерабатывающих комплексов без термического обезвреживания, и четыре мусоросжигательных завода — в Наро-Фоминске, Ногинске, Воскресенске и Солнечногорске.

На днях подмосковные власти запустили процедуру обсуждения территориальной схемы обращения с отходами на сайте Общественной палаты Московской области. «Мы готовы обсуждать с гражданами места размещения заводов, вести дискуссию относительно технологий переработки мусора», — отметил Коган.

По словам чиновника, сейчас область принимает замечания к документу. «Позже мы проведем слушания в муниципальных образованиях, на площадке Мособлдумы, Общественной палаты Московской области, возможно — Общественной палаты РФ», — заявил он.

В то же время чиновник обратил внимание на то, что Московская область не выбирала технологию термического обезвреживания. «Чистый город», в рамках которого в Подмосковье планируется строить мусоросжигательные заводы — это федеральный проект. «Был конкурс, технология выбрана, мы просто предоставляем земельные участки и строим инфраструктуру к этим участкам», — отметил он.

«Кто выбирал технологию?» — кричали из зала, но вопрос так и остался без ответа.

Вопрос модератора Альбины Дударевой о том, каким образом область выделяет земельные участки под строительство мусороперерабатывающих заводов, утонул во всеобщем гвалте. Каждый старался заявить о своей проблеме громче соседа. В итоге организаторы разрешили выступить еще двоим, в частности — представителю из Наро-Фоминска.

«В Наро-Фоминском районе начали вырубать лес под мусоросжигательный завод. Экологической экспертизы проекта не было, заключения нет, а территорию уже оградили, и даже начали строить к ней подъездную дорогу. Монстра мощностью более 700 тыс. тонн сжигания в год хотят построить в полуторакилометровой зоне от жилого района, где живет более 30 тыс. человек, которые пьют воду из колодцев и растят на своей земле овощи», — рассказала активист Наро-Фоминского района Юлия Лобанова.

В заключении слово снова взял министр экологии Московской области. По словам чиновника, так или иначе, но отходы формируют и те, кто против мусоросжигательных и перерабатывающих заводов, и те, кто «за». «Московская агломерация производит 11 млн тонн отходов в год. Примерно 20% могут пойти в переработку прямиком из контейнеров. Еще 30-40% мы можем переработать, и ценные фракции превратить во что-то полезное для народного хозяйства. Для остального есть два пути: обезвреживать и захоранивать или уничтожать термически», — резюмировал он

Чиновник признал, что на протяжении 50 лет в Московской области строились объекты, которые не выдерживают никакой критики.

«Большинство граждан, с которыми мы разговариваем, обычно рассуждают так: мусороперерабатывающие комплексы строить нужно, но только не рядом с нами. Мы не против увезти их куда-то подальше. Но кто-то должен будет за это заплатить», — отметил Коган. По его словам, увеличение логистики прямо скажется на росте тарифов.

«В любом случае новую инфраструктуру придется размещать на земле. В воздухе нам ее не построить». — резюмировал он. Значит, власти придется научиться договариваться с местным населением.

«Решить проблему можно только построив пилотный завод, пилотный полигон по новым нормам, и получить доверие жителей. Пока мы этого не сделаем, ничего не изменится.

По каждому объекту нужно проводить слушания, а в отдельных случаях — местные референдумы, — отметил в свою очередь председатель „Альянса зеленых“, член регионального отделения ОНФ Александр Закандырин. — И, конечно, нельзя рассматривать по отдельности территориальные схемы обращения с отходами Москвы и Подмосковья, Питера и Ленинградской области».

В свою очередь заместитель полномочного представителя президента РФ в ЦФО Вадим Потомский попросил выступающих по окончанию заседания передать ему все материалы, и обещал довести проблему до президента.

По инф. rosbalt.ru

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