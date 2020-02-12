Страшный слух об убийствах пожилых пациентов больниц в Перми и Кирове не подтвердился. Уф!

В начале этой неделе в СМИ появились сообщения о сотрудниках больниц в Перми и Кирове, которые якобы намеренно отключают пожилых пациентов от аппарата искусственной вентиляции легких. Однако, как выяснилось, оба случая оказались выдуманными. (Эти истории наделали немало шума в СМИ за последние дни, и неудивительно: если бы информация подтвердилась, то случаи были бы вопиющие и требующие самого строгого наказания. - прим. МГ.)

Первый случай о якобы отключении пациентов от аппарата ИВЛ появился в Перми. Анонимный пользователь опубликовал сообщение, что работает медбратом в одной из пермских больниц и убивает пожилых пациентов, отключая их от аппарата искусственной вентиляции легких.

Специалисты минздрава Пермского края и администрация медицинского учреждения провели служебное расследование и выяснили, что эта информация не соответствует действительности. Для этого пришлось проверить истории болезней, графики дежурств и заключения патологоанатомов по летальным исходам в отделении кардиологии за четыре года. По итогам проверки, не было обнаружено данных, указывающих на какое-либо преднамеренное причинение вреда пациентам.

По слова главы регионального минздрава Оксаны Мелеховой, результаты проверки были предоставлены следственным органам.

Ранее по стечению обстоятельств аналогичную информацию проверяли и в Кировской области. Там также неизвестный пользователь, представившийся анестезиологом местной больницы, разместил в интернете пост о том, что отключал пожилых пациентов от аппарата искусственной вентиляции легких, наблюдая за их смертью. По словам неизвестного, таким образом он убил 10 человек.

После проверки данная информация также не подтвердилась. Мужчину проверили на детекторе лжи, и после этого все обвинения опровергли, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения России Михаила Мурашко. В областном минздраве сообщили, что мужчина с именем, заявленном на форуме, действительно работает в госпитале, но, по его словам, ни на каких форумах не переписывается, а размещенные на фото бейдж и медицинская одежда не принадлежат сотрудникам госпиталя.

Кроме того, во время дежурств обвиняемого пациенты не умирали. По факту происшествия проверки проводят следственный комитет и прокуратура.

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