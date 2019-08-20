Страшный «сюрприз» на конфетных прилавках – крысиный яд

Камеры наблюдения в одном из магазинов Саратова запечатлели мужчину в капюшоне, который высыпал на прилавки некое вещество из пакета.

Как сообщили очевидцы на странице «ЧП-Саратов» в Instagram, злоумышленник добавлял крысиный яд в ячейки с конфетами.

В пресс-службе областного МВД заявили, что подозреваемый задержан, по факту сообщений проводится проверка.

Речь идет о мужчине 1988 года рождения, который, по предварительным данным, страдает психическим заболеванием. Его проверяют врачи, назначена медэкспертиза.

История знает немало отравителей. Среди известных - Калигула, Нерон, Александр Борджиа... Находились такие любители во все времена. И список, к сожалению, пополняют их современные "последователи". Например, не так давно сайт «Мои года» писал о московском отравителе, который угощал людей газировкой, предварительно подмешав в эту жидкость лекарства. Нашелся в столице и другой подобный «деятель» – таксист своим пассажирам предлагал воду.

Подобную одержимость питают разные цели, среди частых, к примеру, последующее ограбление своих жертв. Но есть и просто люди с неустойчивой психикой, темные стороны которой могут и таким образом «проявить» себя. Что делать, ведь маньяки могут быть рядом с нами? Конечно, не в падать в панику, не шарахаться от каждого встречного, но замечать, подмечать странности поведения, не просить и не брать у незнакомых «воды напиться». Береженого, как говорится, Бог бережет.

По инф. rosbalt.ru

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