Странно: мать педофила не догадывалась, что живущий с ними 10 лет мальчик — похищен

В Симоновском суде Москвы начали слушать дело педофила Эдуарда Никитина, в 2007 году похитившего 9-летнего мальчика и продержавшего его у себя в течение 10 лет. Ребенка удалось вызволить в 2017 году.

Сотрудники полиции увидели на улице двух подозрительных людей и решили проверить их документы. У одного из них не оказалось паспорта. Его фамилию пробили по базе и оказалось, что это и есть пропавший 10 лет назад мальчик.

Как сообщает издание, первое время ребенок находился взаперти, но спустя несколько лет похититель начал выпускать его гулять по вечерам. Сам пленник не пытался сбежать и не звал на помощь. Отмечается, что все эти годы вместе с ними в коммуналке жила мать Никитина. Несмотря на это, следствие не считает женщину причастной к преступлению. По делу она проходит как свидетель.

Между тем Эдуарду Никитину грозит до 20 лет тюрьмы. Мужчина и ранее привлекался по подобным статьям.

По инф. rosbalt.ru

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