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Странный наряд Валерии восхитил пользователей интернета
По инф. «Аргументы недели»   
21 Апреля 2019 г.
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Остромодный весенний образ российской певицы Валерии покорил поклонников. Артистка опубликовала яркий снимок на своей личной страничке в социальной сети Instagram вечером в субботу, 20 апреля.

Странный наряд Валерии восхитил пользователей интернета

На фото Валерия запечатлена в сером объемном пиджаке, желтых брюках, черной косухе и темном шарфе. В качестве аксессуаров певица выбрала черное кепи и нестандартные очки с желтыми стеклами.



Фолловеры артистки отметили, что она очень быстро схватывает модные тенденции, не боится комбинировать вещи разных стилей и экспериментировать с образами. Многие подчеркнули, что Валерия выглядит моложе своих лет, а в подобном наряде и вовсе кажется юной девушкой.

По инф. «Аргументы недели»

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