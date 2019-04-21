Странный наряд Валерии восхитил пользователей интернета

Остромодный весенний образ российской певицы Валерии покорил поклонников. Артистка опубликовала яркий снимок на своей личной страничке в социальной сети Instagram вечером в субботу, 20 апреля.

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На фото Валерия запечатлена в сером объемном пиджаке, желтых брюках, черной косухе и темном шарфе. В качестве аксессуаров певица выбрала черное кепи и нестандартные очки с желтыми стеклами.

Фолловеры артистки отметили, что она очень быстро схватывает модные тенденции, не боится комбинировать вещи разных стилей и экспериментировать с образами. Многие подчеркнули, что Валерия выглядит моложе своих лет , а в подобном наряде и вовсе кажется юной девушкой.

По инф. «Аргументы недели»

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