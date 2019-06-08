Страховая медицина в России: что предлагает Татьяна Голикова?

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России не требуется ставить вопрос о выводе страховщиков за рамки системы обязательного медицинского страхования (ОМС). Вместо этого, по ее словам, необходимо обсудить пять изменений, позволяющих ответить на актуальные вопросы.

Выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), Голикова подчеркнула, что российские страховщики обязаны не только сообщать гражданам о возможности проведения диспансеризации, но и контролировать этот процесс, чтобы при выявлении каких-то проблем со здоровьем рекомендовать конкретных специалистов.

«Второе — тема нашей онкологии. Правительством уже принято решение, что с 2020 года предполагается поощрение врачей, если они выявили онкобольного, но не просто выявили, диагноз должен быть подтвержден онкологической службой. Роль страховой медорганизации имеет значение с точки зрения индивидуального сопровождения пациента. Эта смычка очень важна», — подчеркнула вице-премьер.

По ее словам, страховщики также должны отслеживать, чтобы при госпитализации пациенты попадали в медицинское учреждение именно того профиля, который им необходим.

Еще новости ОМС (обязательного медицинского страхования) - по ссылке.

Polit.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ