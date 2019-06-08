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Страховая медицина в России: что предлагает Татьяна Голикова?
По инф. polit.ru   
08 Июня 2019 г.
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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России не требуется ставить вопрос о выводе страховщиков за рамки системы обязательного медицинского страхования (ОМС). Вместо этого, по ее словам, необходимо обсудить пять изменений, позволяющих ответить на актуальные вопросы.

Страховая медицина в России: что предлагает Татьяна Голикова?

Выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), Голикова подчеркнула, что российские страховщики обязаны не только сообщать гражданам о возможности проведения диспансеризации, но и контролировать этот процесс, чтобы при выявлении каких-то проблем со здоровьем рекомендовать конкретных специалистов.

«Второе — тема нашей онкологии. Правительством уже принято решение, что с 2020 года предполагается поощрение врачей, если они выявили онкобольного, но не просто выявили, диагноз должен быть подтвержден онкологической службой. Роль страховой медорганизации имеет значение с точки зрения индивидуального сопровождения пациента. Эта смычка очень важна», — подчеркнула вице-премьер.

По ее словам, страховщики также должны отслеживать, чтобы при госпитализации пациенты попадали в медицинское учреждение именно того профиля, который им необходим.

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Polit.ru

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