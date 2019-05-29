ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Столичный пенсионер развлекся по-пацанячьи: спровоцировал эвакуацию 1200 человек
По инф. rosbalt.ru   
29 Мая 2019 г.
Изменить размер шрифта

Столичная полиция задержала мужчину, сообщившего о бомбе в ТРЦ на северо-западе Москвы. Им оказался 61-летний мужчина.

Столичный пенсионер развлекся по-пацанячьи: спровоцировал эвакуацию 1,2 человек

Как сообщает агентство «Москва», пенсионер заявил в полицию о заложенной в ТРЦ бомбе и наблюдал за эвакуацией и работой правоохранителей.

В настоящее время против пожилого мужчины возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

В минувший вторник, 28 мая, из-за угрозы взрыва в ТРЦ «Щука» были эвакуированы более 1,2 тыс. человек. Проверка показала, что опасных предметов в торговом центре нет.

Напомним, "телефонный терроризм" стал настоящим кошмаром российских городов. Спецслужбы обязаны реагировать на подобные сообщения в любом случае, это приводит к эвакуации мест массового пребывания людей - школ, стадионов, торговых центров... Вместе с тем, как видим, авторами таких звонков бывают банально невменяемые дурные люди. Например, в марте  в подмосковном Раменском задержана 47-летняя гражданка, из-за какой-то блажи объявившая о намерении взорвать всю деревню...

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 