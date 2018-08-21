Столичных пенсионеров успешно избавляли "от порчи". А заодно — и от денег...

Сотрудниками МВД России в Москве задержана подозреваемая в совершении серии мошенничеств в отношении пенсионеров. Об этом «Росбалту» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, мошенница на Осеннем бульваре заявила 70-летней пенсионерке, что на нее якобы наведена порча, которую необходимо срочно снять. Пенсионерка по просьбе незнакомки собрала дома ювелирные изделия и передала их злоумышленнице якобы для обряда. В итоге, ценности были украдены.

С аналогичным заявлением в полицию впоследствии обратилась 55-летняя женщина, добавила Ирина Волк. «У следствия имеются основания полагать, что задержанная причастна к совершению нескольких аналогичных мошенничеств», — сказала представитель МВД. По фактам афер возбуждено уголовное дело.

По инф. rosbalt.ru

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