Стивену Сигалу запретили рекламировать криптовалюту

Американский актер Стивен Сигал оштрафован властями США на сумму более 300 тысяч долларов. Такое наказание он получит за то, что отказался предоставить данные о доходах от рекламы криптовалюты, сообщается на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США.
Уточняется, что актер получил 250 тысяч долларов наличными, а также криптовалюту от Bitcoiin2Gen на сумму 750 тысяч долларов. Он также рекламировал на страницах в социальных сетях инвестиции в ICO, которые надзорный орган считает ценными бумагами. Рекламируя такие вложения, нужно публиковать подробные сведения о выплаченных за это компенсациях.
Актер уже согласился выплатить 157 тысяч долларов за полученную прибыль и такую же сумму в виде штрафных санкций, а также три года не заниматься рекламой ценных бумаг и криптовалют.
Криптовалюта – это зашифрованный нерегулируемый цифровой актив, использующийся в качестве аналога валюты в обменных операциях. Криптовалюта не имеет физической формы, она существует только в электронной сети в виде данных.
Американский актер Стивен Сигал оштрафован властями США на сумму более 300 тысяч долларов. Такое наказание он получит за то, что отказался предоставить данные о доходах от рекламы криптовалюты, сообщается на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США.
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