Стивен Сигал в питерском дацане обсудил историю российского буддизма

Петербургский буддийский храм «Дацан Гунзэчойнэй» на Приморском проспекте в минувшие выходные посетил известный актер Стивен Сигал.

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Как сообщается в группе храма «ВКонтакте», он пообщался с настоятелем Джампа Доньед ламой, ламами и прихожанами. Обсуждали историю становления буддизма в России и петербургского дацана, возрождение буддизма в постсоветский период, распространение учения Будды в нетрадиционных для него регионах.

Сообщается, что Сигал приехал в Петербург для участия в ПМЭФ-2019. Но как многолетний последователь учения Будды, "не мог не посетить дацан".

По инф. rosbalt.ru

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