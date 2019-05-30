«Стыдно!»: Матвиенко посоветовала уволиться чиновнику-драчуну

«Стыдно! Ну, уйди в отставку», — так оценила спикер Совета Федерации ситуацию в Хакасии, где глава Ширинского района Сергей Зайцев избил корреспондента «Вестей».

Инцидент произошел 22 мая. Во время записи репортажа съемочная группа и корреспондент программы «Вести. Дежурная часть» Иван Литомин подверглись нападению Зайцева, которого не устроили действия журналистов.

Он толкнул корреспондента, схватил за одежду и повалил на пол. СК возбудил уголовное дело по статье о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов. Также будут проверяться данные о коррупционной составляющей в деятельности Зайцева, о которой и говорили журналисты.

Уголовное дело чиновника взяла на контроль Генпрокуратура. При этом сам Зайцев подал заявление с требованием возбудить против Литомина уголовное дело об оскорблении представителя власти. Федеральная «Единая Россия» приняла решение об исключении Зайцева, но районное отделение выступило против этого, заявив, что если их просьбу не удовлетворят, они выйдут из партии.

Матвиенко отметила, что к чиновнику нужно принять «самые жесткие меры», поскольку абсолютно недопустимо, чтобы облеченный властью человек рукоприкладствовал и проявлял такое хамство и неуважение. По ее словам, подобное поведение позорит «весь муниципальный корпус». После подобного инцидента у человека уже нет морального права работать на своей должности, заключила она.

К сожалению, наши чиновники зачастую оказываются невоспитанными людьми. Разговаривать вежливо они попросту не умеют.

Так, в Калининградской области видный единоросс Андрей Кравченко не так давно неуважительно отозвался о первых советских переселенцах в регион. Политик рассказал о том, как ему живется на новом месте, и дал характеристику жителям региона, назвав их «специфичным народом». По рассказу единоросса, после войны в Калининградскую область приехали «по большей части маргиналы — ссыльные, мародеры, уголовники», «люди с очень пошатнувшейся „кредитной историей“». Единоросс заявил, что первые переселенцы «ничего не созидали, ломали полы и окна, потом все сжигали» в особняках. «Этот негативный задел отложил свой отпечаток», — сказал он. В итоге руководство «Единой России» уволило Кравченко с поста замруководителя регионального исполкома.

В марте исключили из партии «Единая Россия» депутата Волгоградского областного парламента Гасана Набиева, оскорбившего тружеников с низкой пенсией. Он заявил, что по 8 тыс. рублей пенсий получают «тунеядцы и алкаши», которые сами виноваты в своей бедности. Между тем низкие пенсии получают, например, работники сельского хозяйства, медицины, культуры и образования, многие из которых имеют высокие звания и награды.

Эти примеры показывают, насколько быстро высказывания чиновников становятся достоянием гласности. Поэтому надо избирательнее быть в речи...Народ раздражен нищетой обычных людей и богатством элит, поэтому произнесённые хамские речи становятся своего рода бомбами.

По инф. rosbalt.ru

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