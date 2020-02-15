Стыд: медбрат, устроивший переполох с мнимыми «убийствами ветеранов» решил уволиться

Вот хроника событий, развернувшихся в результате совершенно хулиганской и циничной выходки в социальной сети:
7 февраля Следственный комитет и прокуратура Кировской области начали проверку после публикации издания Readovka.ru об анестезиологе, который рассказал на форуме «Двач», что он якобы отключал ветеранов от аппарата искусственной вентиляции легких и таким образом убил не менее десяти человек.
Журналисты заметили на форуме «Двач» анонимного пользователя, который заявил, что работает анестезиологом и убивает пациентов, отключая их от аппарата ИВЛ. Пользователь написал, что ему «доставляет [удовольствие] причинять умирающим людишкам мучения».
Когда другие пользователи ему не поверили, он опубликовал фотографию медицинской формы с бейджем, на котором написано: «Сергей Владимирович, медицинский брат-анестезист».
По словам анестезиолога, в отделении каждый месяц умирает по несколько человек и поэтому его действия остались незамеченными. Он уточнил, что убил около десяти человек в течение трех лет.
Другие пользователи, зная имя, отчество и должность, смогли установить личность этого человека. Они нашли анестезиолога с таким же именем и с фамилией Вольф. Он работает в КОГБУЗ «Кировский областной госпиталь для ветеранов войн». Пользователи также нашли фотографии Вольфа в соцсетях и пришли к выводу, что форма его руки совпадает с рукой, которую видно на снимке с бейджем.
Начальник госпиталя Александр Розуван в разговоре с Readovka.ru заявил, что не будет проводить внутреннюю проверку, так как информации об этом инциденте лично у него нет.
Минздрав Кировской области начал проверку после публикации. По предварительной проверке ведомства, во время дежурства Вольфа смертей не было.
8 февраля глава Минздрава России Михаил Мурашко назвал фейком информацию об анестезиологе, который убивает ветеранов.
В тот же день пользователи «Двача» заявили, что все же нашли настоящего автора сообщений. Они назвали медбрата клинической больницы Перми имени Гринберга Сергея Калинина.
10 февраля Минздрав Пермского края объявил, что «информация об отключениях аппаратов ИВЛ во время работы медицинского брата-анестезиста одной из больниц Пермского края не подтвердилась».
11 февраля медицинский брат городской больницы имени Гринберга в Перми Сергей Калинин признался в авторстве анонимных сообщений на портале «Двач» о том, что он убил не менее десяти ветеранов. Но Калинин заявил, что все сообщения — выдумка, и на самом деле он никого не убивал, пишет Baza.
Сергей Калинин работает мебратом-анестезистом в отделении интенсивной терапии больницы имени Гринберга. Он заявил, что писал сообщения пьяным, и они не имеют никакого отношения к действительности.
После признания его проверили на полиграфе, который показал, что Калинин действительно написал эти сообщения на «Дваче» и что он не лжет, когда говорит, что никого не убивал.
Следствие не может считать результаты полиграфа доказательством, поэтому сейчас идет проверка медицинских карт больных, которые умерли в отделении Калинина во время его смен.
А теперь задумаемся: сколько нервов потеряно людьми, которые читали сообщения пьяного придурка - и наблюдали за расследованием (которое, само по себе, отняло чье-то служебное время)? Ведь у каждого из нас могут оказаться в учреждениях здравоохранения тяжело больные родственники - и каково вертеть в голове этот сюжет со "врачем-убийцей"? И сколько еще будут по Сети гулять ужасные слухи об этой не такой уж, увы, фантастичной истории - которая оказалась, к счастью, лишь вымыслом?
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