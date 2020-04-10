Стас Михайлов перенёс серьёзное воспаление лёгких

Певец Стас Михайлов, на время пропавший из соцсетей, как оказалось, перенес двустороннее воспаление легких. Артист даже был госпитализирован в один из подмосковных госпиталей.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

По словам Михайлова, у него не было насморка, кашля или головной боли, а первые симптомы напомнили ему бронхит. Певец признался, что первые дни пытался лечиться сам, но температура не спадала.

По настоянию друга Михайлов сделал компьютерную томографию легких, которая и выявила двустороннее воспаление. После этого артиста положили в больницу в Лапино.

Михайлов также рассказал о лечении, которое ему провели: «Лечили и антибиотиками, и противовирусными препаратами. Терапию начинают сразу, пока еще ждут результаты тестов на коронавирус».

В настоящее время певец находится дома на самоизоляции. По его словам, он уже здоров и чувствует себя хорошо.

— Из симптомов, которые также ощутил тогда: не чувствовал запахов и вкусов, ломило спину, была повышенная чувствительность в теле, — отметил певец.

При этом коронавирус у Михайлова не выявили: все четыре теста показали отрицательный результат.

По инф. rosbalt.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...