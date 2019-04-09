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Стас Михайлов не смог выступить в Костроме из-за болезни
По инф. «Аргументы недели»   
09 Апреля 2019 г.
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Заслуженный артист России Стас Михайлов отменил на этой неделе концерт из-за своей болезни. В социальной сети артист поделился с поклонниками подробностями о самочувствии.

Стас Михайлов не смог выступить в Костроме из-за болезни

Михайлов признался, что подцепил ангину, а потому ему пришлось перенести выступление в Костроме. Артист отдельно попросил в Instagram не придумывать ничего касательно его здоровья. Поклонники поддержали любимого исполнителя и пожелали ему побыстрее поправиться.

«В виду плохого самочувствия, высокой температуры и ангины, я вынужден перенести концерт, запланированный в Костроме», - сказал Стас Михайлов.

По инф. «Аргументы недели»

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