Стас Михайлов не смог выступить в Костроме из-за болезни

Заслуженный артист России Стас Михайлов отменил на этой неделе концерт из-за своей болезни. В социальной сети артист поделился с поклонниками подробностями о самочувствии.

Михайлов признался, что подцепил ангину, а потому ему пришлось перенести выступление в Костроме. Артист отдельно попросил в Instagram не придумывать ничего касательно его здоровья. Поклонники поддержали любимого исполнителя и пожелали ему побыстрее поправиться.



«В виду плохого самочувствия, высокой температуры и ангины, я вынужден перенести концерт, запланированный в Костроме», - сказал Стас Михайлов.

По инф. «Аргументы недели»

Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"

...И много других публикаций на эту тему

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ