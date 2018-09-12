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Старушки — старушкам рознь: некоторые вон расстраиваются от угона люксового кадиллака
По инф. rosbalt.ru   
12 Сентября 2018 г.
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В полицию Петербурга обратилась 60-летняя женщина с заявлением о похищении ее черного Cadillac, сообщили «Росбалту» в пресс-службе ГУ МВД по региону.

cadillac 55

Люксовое авто пропало 11 сентября с парковки торгового центра на проспекте Культуры. Сумма ущерба составила 4,3 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело. Угонщика ищут.

По инф. rosbalt.ru

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