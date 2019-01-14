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Старушка из Подмосковья выжила после падения на рельсы столичного метро
По инф. rosbalt.ru   
14 Января 2019 г.
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Руководитель пресс-службы УВД на московском метрополитене Алексей Мышляев рассказал подробности инцидента со сбоем в движении поездов на «желтой» линии.

 

По его словам, 68-летняя жительница Подмосковья выжила после падения на рельсы на станции метро «Перово» и была доставлена на «скорой» в НИИ имени Склифосовского. Врачи зафиксировали у пострадавшей ушибленную рану головы, ушибы и растяжения мягких тканей.

Ранее СМИ сообщали о сбое в движении поездов по «желтой» линии метро из-за инцидента на станции «Перово» в 10:10.

По инф. rosbalt.ru

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