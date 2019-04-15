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Старушка и арендодатель: отдубасила поленом до полусмерти
По инф. rosbalt.ru   
15 Апреля 2019 г.
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Пенсионерка из республики Алтай избила поленом мужчину, у которого снимала дом. Как сообщается на сайте МВД по республике Алтай, мужчина написал заявление в полицию.

Старушка и арендодатель: отдубасила поленом до полусмерти

По его словам, он пришел к арендующей дом пенсионерке, чтобы получить ежемесячную плату за жилье. Однако в доме было застолье, и женщина пригласила мужчину присоединиться, обещав рассчитаться за аренду утром. Мужчина согласился, но денег на следующий день не получил. Между ним и съемщицей возник конфликт. Женщина взяла в руки полено и три раза ударила по голове сидящего за столом потерпевшего. Мужчина упал на пол, после чего пенсионерка ударила его по голове еще не менее пяти раз. Потом она пошла к соседям и сообщила, что убила владельца дома.

Соседи позвонили в полиции и вызвали «скорую». Мужчина был жив, его госпитализировали, а пенсионерку задержали. В отношении нее возбуждено уголовное дело.

По инф. rosbalt.ru

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