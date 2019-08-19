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Старший сын Валерии скрыл собственную свадьбу даже от родителей
По инф. argumenti.ru   
19 Августа 2019 г.
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Знаменитая российская певица Валерия призналась, что ее старший сын Артемий женился. Молодой человек скрывал свой роман и рассказал о бракосочетании матери и отчиму всего за день до торжества.

Старший сын Валерии скрыл собственную свадьбу даже от родителей


Артемий позвонил родителям 7 июля и ошарашил их новостью о свадьбе. Валерия и Иосиф Пригожин не смогли приехать в Швейцарию, поскольку у них был запланирован концерт. Юноша не огорчился и заявил, что в семейном кругу они посидят и отметят позже.

Как сообщил в воскресенье, 18 августа, "СтарХит", избранница сына Валерии на год младше него. По образованию она является ивент-менеджером и психологом. По словам артистки, девушка очень умная и воспитанная.

По инф. argumenti.ru

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