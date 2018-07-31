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Старинная скрипка случайно попала в ломбард за копейки
По инф. rosbalt.ru   
31 Июля 2018 г.
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music

Житель американского города Сомервилл, штата Массачусетс, сдал в ломбард редкую скрипку итальянского мастера XVII века и получил за нее всего $50. Как сообщает Boston 25 News, по оценке специалистов, реальная стоимость музыкального инструмента, изготовленного в 1759 году скрипичным мастером Фердинандо Гаглиано, составляет $250 тысяч долларов.

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По данным СМИ, скрипка была похищена у одного из жителей города. Инструмент пришлось вернуть законному владельцу.

В настоящее время полиция выясняет, как скрипка попала к человеку, который сдал его в ломбард. В прошлом он не имел проблем с законом.

По инф. rosbalt.ru

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