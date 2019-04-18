Старик, забросанный камнями, готов простить зло подросткам: «Я же им биографию на всю жизнь испорчу, зачем это!»

Пожилой житель Омска, которого на днях под видеозапись подростки закидали камнями, считает, что дети сделали это от невоспитанности. Он сообщил «КП», что не подавал заявления в полицию.

Как сообщалось, накануне в соцсетях широко распространилась видеозапись, где группа подростков атакует пенсионера у гаражей, пинает двери, кидается в пожилого человека камнями, а один из них попытался пнуть мужчину ногой. В итоге у него ушибы и ссадины.

Пенсионер рассказал изданию, что поводом для конфликта стало замечание, которое он сделал подросткам. Дело в том, что мужчина сделал в гараже ремонт, а подростки, бегая по крышам гаражей, портили штукатурку. Он попросил их больше не делать этого, и именно после этого дети стали на него бросаться.

Он не писал заявление в полицию на подростков. Полиция заинтересовалась детьми из-за роликов, а затем выяснилось, что это не единственное их преступление. В соцсетях родители рассказали, что эти мальчики ранее били их детей.

Сам пенсионер говорит, что не будет требовать наказания: «Я не обижаюсь на них, не хочу их наказать. Знаете, со мной первый раз такое, я даже в полицию не пошел, это случайно вскрылось. Да, они камнями кидались в меня. Но это они не со злости. Их воспитывать нужно, пусть школа и родители ими лучше занимаются. А если суд будет, я же им биографию на всю жизнь испорчу, зачем это. Молодые они еще».

Полиция уже установила виновников: травмы пенсионеру нанесли двое 14-летних подростков и один 13-летний. Один из них уже состоит на учете за кражи.

По инф. rosbalt.ru

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