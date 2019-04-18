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Старик, забросанный камнями, готов простить зло подросткам: «Я же им биографию на всю жизнь испорчу, зачем это!»
По инф. rosbalt.ru   
18 Апреля 2019 г.
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Пожилой житель Омска, которого на днях под видеозапись подростки закидали камнями, считает, что дети сделали это от невоспитанности. Он сообщил «КП», что не подавал заявления в полицию.

Пожилой омич, забросанный камнями, готов простить зло подросткам: «Я же им биографию на всю жизнь испорчу, зачем это!»

Как сообщалось, накануне в соцсетях широко распространилась видеозапись, где группа подростков атакует пенсионера у гаражей, пинает двери, кидается в пожилого человека камнями, а один из них попытался пнуть мужчину ногой. В итоге у него ушибы и ссадины.

Пенсионер рассказал изданию, что поводом для конфликта стало замечание, которое он сделал подросткам. Дело в том, что мужчина сделал в гараже ремонт, а подростки, бегая по крышам гаражей, портили штукатурку. Он попросил их больше не делать этого, и именно после этого дети стали на него бросаться.

Он не писал заявление в полицию на подростков. Полиция заинтересовалась детьми из-за роликов, а затем выяснилось, что это не единственное их преступление. В соцсетях родители рассказали, что эти мальчики ранее били их детей.

Сам пенсионер говорит, что не будет требовать наказания: «Я не обижаюсь на них, не хочу их наказать. Знаете, со мной первый раз такое, я даже в полицию не пошел, это случайно вскрылось. Да, они камнями кидались в меня. Но это они не со злости. Их воспитывать нужно, пусть школа и родители ими лучше занимаются. А если суд будет, я же им биографию на всю жизнь испорчу, зачем это. Молодые они еще».

Полиция уже установила виновников: травмы пенсионеру нанесли двое 14-летних подростков и один 13-летний. Один из них уже состоит на учете за кражи.

По инф. rosbalt.ru

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