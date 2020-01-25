Старые фильмы о войне будут бесплатно показаны в кинотеатрах в течение года

Российским кинотеатрам в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне передадут оцифрованные копии 20 архивных фильмов о военном времени, которые в течение года будут демонстрировать бесплатно.

Проект инициирован Министерством культуры РФ, Российским военно-историческим обществом и Госфильмфондом. В список фильмов для показа вошли, в том числе «Жди меня» (1943), «Два бойца» (1943), «Великий перелом» (1945), «Молодая гвардия» (1948), «Звезда («1949»), «Сильные духом» (1967), «Отряд специального назначения» (1975), «Сын полка» (1981) и другие.

Отмечается, что руководство кинотеатров будет самостоятельно принимать решение, на каких условиях пройдут киносеансы.

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По инф. pnp.ru

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