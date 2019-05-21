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"Старичок" Ту-134 совершил свой последний рейс
По инф. polit.ru   
21 Мая 2019 г.
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Самолет Ту-134 произвел последний пассажирский вылет. Теперь лайнер (по старым советским временам - очень даже роскошный!) отправится в Новосибирск, где станет экспонатом музея.

"Старичок" Ту-134 совершил свой последний рейс

Рейс был совершен 20 мая из Иркутска в город Мирный республики Якутия. На борту самолета находились 70 пассажиров.

После своего вылета самолет отправится в Новосибирск, где станет экспонатом музея авиации и космонавтики.

Напомним (тем, кто помоложе), что Ту-134 является советским самолетом 60-х годов, который предназначался для перелетов на малые и средние расстояния.

Polit.ru

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