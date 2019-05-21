"Старичок" Ту-134 совершил свой последний рейс

Самолет Ту-134 произвел последний пассажирский вылет. Теперь лайнер (по старым советским временам - очень даже роскошный!) отправится в Новосибирск, где станет экспонатом музея.



Рейс был совершен 20 мая из Иркутска в город Мирный республики Якутия. На борту самолета находились 70 пассажиров.

После своего вылета самолет отправится в Новосибирск, где станет экспонатом музея авиации и космонавтики.

Напомним (тем, кто помоложе), что Ту-134 является советским самолетом 60-х годов, который предназначался для перелетов на малые и средние расстояния.

Polit.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ